Jaumin wilde nog wel verder als coach van Heroes Den Bosch, maar de club wilde dat niet meer

Hockeyster Freeke Moes wil Den Bosch nu wél pijn doen

15 mei De hockeysters van Den Bosch hadden in de eerste finalewedstrijd tegen Amsterdam (1-0 winst) het meest te duchten van de in Moergestel opgegroeide Freeke Moes (22). De aanvaller wil zaterdag in Den Bosch de stand in de finale gelijktrekken.