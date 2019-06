Jean-Marc Jaumin nieuwe hoofdtrainer New Heroes

New Heroes gaat het nieuwe basketbalseizoen in met Jean-Marc Jaumin als hoofdcoach. De 49-jarige Belg volgt Ivica Skelin op, die de Bossche ploeg afgelopen seizoen onder zijn hoede had.

Jaumin heeft in Den Bosch een contract getekend voor twee seizoenen. Tot maart was hij in zijn vaderland nog hoofdtrainer bij Okapi Aalstar. Daarvoor werkte hij in Zwitserland bij Lions de Geneve en Lugano Tigers en was hij van 2012 tot 2014 al werkzaam in Nederland als hoofdcoach van Den Helder Kings.

Zijn loopbaan als hoofdcoach begon hij in 2010 bij Oostende. Zowel in Belgie als in Zwitserland won Jaumin met zijn teams de nationale bekers. Ook staat er een supercup op zijn erelijst als trainer.

Schaduwlijst

Technisch manager Roel van de Graaf van New Heroes zegt dat Jaumin de trainer is die New Heroes zocht. ,,Hij staat voor modern, uptempo basketbal dat past bij deze tijd. Jean-Marc staat al jaren op de schaduwlijst in Den Bosch, we volgden hem intensief, dus deze keuze komt niet uit de lucht vallen.”