Jean van Erp één zege verwijderd van hoofdtoernooi World Cup driebanden in Veghel

Heeswijker Jean van Erp is nog één zege verwijderd van een ticket voor het hoofdtoernooi van de World Cup driebanden in Veghel. Tijdens de laatste kwalificatieronde won hij woensdag zijn eerste partij moeiteloos van de Egyptenaar Ragay Henry (40-12 in 28 beurten).

Ook in deze laatste fase van de kwalificatie wordt er gespeeld in poules van drie spelers, van wie in principe alleen de beste naar het hoofdtoernooi gaat. Er is voor enkele ‘beste nummers’ twee ook nog hoop.

Laatste obstakel

Zondag is begonnen met de pré- pré pré-kwalificatie. Van Erp stroomde dinsdag in bij de pré-kwalificatie en won daarin van Tilburger Volkan Cetin (30-26 in 24 beurten) en de Turk Hakan Celik (30-9 in 15 beurten). Laatste obstakel voor Van Erp richting het hoofdtoernooi (waarvoor hij twee jaar geleden een wildcard kreeg) is de Koreaan Wan Young Choi.

Wilkowski

Ook Huub Wilkowski uit Sint-Michielsgestel overleefde de pré-kwalificatie op dinsdag. Eerst won hij met 30-28 (19 beurten) van de Fransman Kevin Vasseur, later met meer moeite van de Tsjech Jan Ales (30-28/26). Wilkowski moet zich voor het hoofdtoernooi zien te plaatsen via de Turken Can Kapak en Gokhan Salman, die eerst tegen elkaar spelen.

Uitslagen overige Nederlanders op woensdag: Jaime Sanchez (Spa) - Dave Christiani 40-38 (25), Omer Karakurt (Tur) - Kay de Zwart 40-12 (22), Jeffrey Jorissen - Barry van Beers 40-12 (23).

Nederlanders in het hoofdtoernooi: Dick Jaspers, Sam van Etten, Thérèse Klompenhouwer.

Volledig scherm Huub Wilkowski bij de World Cup in Veghel. © BD