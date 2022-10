Jean van Erp en Huub Wilkowksi naar laatste kwalificatie bij World Cup Veghel

Kostistansky

Van Erp stond in zijn eerste dinsdagpartij met 20-23 achter tegen de Koreaan Sung Jeong, maar maakte in zijn laatste vier beurten de tien nog benodigde caramboles en won met 30-27 in 21 beurten. Later op de dag versloeg hij ook de Oostenrijker Gerhard Kostistansky: 30-24 in 20 beurten.

Wilkowski in vorm

Huub Wilkowski uit Sint-Michielsgestel is ook nog in de race nadat hij maandag was ontsnapt aan uitschakeling. Hij verloor zijn eerste partij, maar omdat die opponent vervolgens verloor en Wilkowski zelf nog met een goed moyenne won, kon hij toch verder. In zijn eerste dinsdagpartij was hij enorm goed op dreef: in 17 beurten versloeg hij de Colombiaan Robinson Morales met 30-20. Saillant detail: Wilkowski en Morales zijn eredivisie-teamgenoten bij het Tilburgse Cues&Darts en Morales overnacht tijdens dit toernooi bij de Gestelaar. ,,Maar afgelopen nacht heb ik hem buiten laten slapen”, grapte Wilkowski voor het onderlinge duel. Later op de dinsdag was de Gestelaar ook te sterk voor de Vietnamees Tran Nguyen: 30-19 in slechts 16 beurten.