Jean van Erp en Huub Wilkowski beginnen goed aan de kwalificatie-dinsdag bij World Cup in Veghel

Jean van Erp heeft tijdens de derde dag van de kwalificaties bij de World Cup driebanden in Veghel gedaan wat er van hem verwacht werd. Hij versloeg in zijn eerste poulewedstrijd de Tilburger Volkan Cetin. Ook Huub Wilkowski uit Sint-Michielsgestel is nog kansrijk.

Er wordt bij de kwalificatie, die tot en met woensdag duurt, gespeeld in poules van drie spelers. Alleen de groepswinnaar gaat door. Van Erp staat dus al met één been in de laatste kwalificatieronde na zijn zege op Cetin. Die kwam nog even in gevaar toen de Tilburger in zij nastoot een goede serie neerzette.

Van Erp had een stroeve start, kwam met 1-6 achter te staan, maar draaide de partij langzaam maar zeker om. Hij ging uit bij 30-20 na 24 beurten. Cetin maakte van acquit vervolgens zes caramboles en de zevende leek ook maakbaar, maar ging millimeters mis. De partij eindigde dus op 30-26.

Geen groot obstakel

Beide biljarters moeten het in deze poule ook nog opnemen tegen de Turk Hakan Celik, maar normaal gesproken moet hij geen groot obstakel vormen. In de middag speelt Cetin tegen Celik, 's avonds Van Erp. De Heeswijker weet op voorhand dat hij aan een zege genoeg heeft.

Wilkowski

Ook Huub Wilkowski uit Sint-Michielsgestel begon de dinsdag met een zege, maar die moest van ver komen. Tegen de Fransman Kevin Vasseur keek Wilkowski tegen een 24-28 achterstand aan toen hij de partij met een serie van zes afsloot in 19 beurten. Vasseur had geen nabeurt. Wilkowski had zich maandag al door de pre- pre-kwalificatie moeten werken. Dinsdagavond moet de Gestelaar zich tegen de Tsjech Jan Ales zien te plaatsen voor de laatste kwalificatiedag.

Ludo Kools

De Nederlanders zijn deze dinsdag sowieso goed op dreef in Veghel. Dave Christiani won zijn eerste partij van de Koreaan Jong Meong Cha (30-19 in 16 beurten), Jeffrey Jorissen begon met winst tegen de Amerikaan Raymon Groot (30-28 in 28 beurten), Raimond Burgman versloeg de Belg Bart Ceulemans (kleinzoon van de als toeschouwer aanwezige Raymond) met 30-23/22 en Joey de Kok won eenvoudig van de Deen Lukas Stamm (30-13/22). Later op de dag komen Kay de Zwart uit Sprundel en Nederlands kampioen Ludo Kools uit Hoogerheide nog in actie.

Hoofdtoernooi

Het hoofdtoernooi van de World Cup in Veghel begint donderdag. Drie Nederlanders doen daar sowieso aan mee: Dick Jaspers is automatosch gekwalificeerd en Thérèse Klompenhouwer en Sam van Etten kregen een wildcard.

Volledig scherm Huub Wilkowski. © BD