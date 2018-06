Jean van Erp met SIS Schoonmaak tweede bij Europacup in Portugal

Jean van Erp heeft met zijn team SIS Schoonmaak zilver gewonnen bij de Europacup driebanden in Porto. De driebander uit Heeswijk-Dinther verloor met zijn Haagse ploeg zondag in de finale van het Turkse FBN Tekstil.

Eerder op de dag hadden Van Erp en co in de halve eindstrijd nog gewonnen van het Deense Grondal. Zowel die wedstrijd als de finale eindigden in 4-4.

Caramboles

Beide wedstrijden werden dus beslist op het totaal aantal gemaakte caramboles. In de halve finale viel dat uit in het voordeel van SIS, in de eindstrijd had de Turkse tegenstander er veel meer.

Van Erp wist zijn partij in de halve finale van Jacob Haack-Sorensen te winnen: 40-24 in 26 beurten. In de finale verloor hij van Murat Naci Coklu: 40-20 in 21 beurten.