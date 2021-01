Jean van Erp snel klaar op Duke Challenge

Voor Jean van Erp zit de Duke Challenge driebanden in Nistelrode er al na een wedstrijd op. De biljarter uit Heeswijk-Dinther verloor woensdag in de eerse ronde in vijf sets van de Duitser Martin Horn: 10-3, 3-10, 10-5, 8-10, 10-0.

Van Erp baalde vooral van zijn misser in de eerste beurt van de vijfde set. ,,Hij was begonnen met 1, dus dan moet je daar meteen overheen kletsen. Dat liet ik na, waarna hij het in een paar beurten uitmaakte.”

De partij tussen Van Erp en Horn was van hoog niveau. De Duitser kwam tot een moyenne van 2,050, Van Erp van 1,473, maar hij stond na drie sets ook nog op 2,000. ,,Maar daar koop je niets voor”, zei Van Erp achteraf. ,,Ik win liever met 1,3 dan dat ik verlies met 1,9.”

Extra wrang voor de streekfavoriet was dat hij zijn vorige drie ontmoetingen met Horn wel gewonnen had. ,,En dan lukt het nu niet. Echt balen, maar dan blijf ik nog maar een paar dagen hier naar de wedstrijden kijken.”

Geen publiek

Het invitatietoernooi in Hotel The Duke in Nistelrode wordt zonder publiek gespeeld. De wedstrijden zijn wel live te zien op Ziggo Sport. De zestien deelnemende spelers aan het knock-out-toernooi zijn verplicht om alle drie de wedstrijddagen (woensdag tot met vrijdag) in hun ‘biljartbubbel’ op het hotelcomplex te blijven.

De openingswedstrijd van het toernooi werd woensdag gewonnen door de Italiaan Marco Zanetti, die in vijf sets te sterk was voor de Spanjaard Antonio Montes. Daarna won Horn van Van Erp. In de derde partij versloeg de Turk Tayfun Tasdemir de Hagenaar Jeffrey Jorissen in vier sets. Wereldranglijstaanvoerder Dick Jaspers komt donderdag voor het eerst in actie. Hij neemt het dan om 11.15 uur op tegen de Belg Roland Forthomme.

The Duke Challenge kent een prijzenpot van 77.000 euro. Daarvan is 16.000 euro voor de winnaar.