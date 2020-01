Jean van Erp zet belangrijke stap richting kwartfinale

Jean van Erp heeft vrijdagavond een belangrijke stap gezet richting de kwartfinales bij de Masters driebanden in Berlicum. De biljarter uit Heeswijk-Dinther won ook zijn tweede poulewedstrijd: 40-37 in 25 beurten tegen Tilburger John Tijssens.

Van Erp gaat daardoor aan de leiding in poule B met 4 punten uit 2 wedstrijden. Tijssens heeft 2 punten, net als Hagenaar Jeffrey Jorissen die gisteren met 40-16 (in 24 beurten) won van Huub Wilkowski uit Sint-Michielsgestel. Wilkowski is voorlopig laatste met 0 punten.

Zenuwslopend

De partij tussen Van Erp en Tijssens kende een zenuwslopende slotfase. Nadat de streekfavoriet, luid aangemoedigd door zijn vaste fanclub, aanvankelijk een ruime voorsprong nam, kwam Tijssens met een serie van 9 in de 17de beurt helemaal terug in de partij: 32-32. De Tilburger kwam daarna zelfs nog even op voorsprong (32-33), waarna Van Erp de zaak weer leek te herstellen. Maar in de 23ste beurt haakte Tijssens opnieuw aan: 37-36.

Met een serie van 3 in de 25ste beurt haalde Van Erp de vereiste 40 caramboles, waarna Tijssens er in zijn nabeurt nog 4 moest maken. Hij kwam niet verder dan 1. Zaterdag stuit Van Erp in de laatste poulewedstrijd op Jorissen, terwijl Tijssens het op moet nemen tegen Wilkowski.

Dick Jaspers

De enige speler die al zeker is van een plaats in de kwartfinales in Berlicum is titelverdediger Dick Jaspers. De Willebrordse wereldranglijst won vrijdagavond in poule A ook zijn tweede groepswedstrijd: 40-29 in 20 beurten tegen Jack Wijnen uit Dongen. Die maakt ook nog kans om door te gaan als hij zaterdag van Frans van Schaik wint.