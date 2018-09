Jeffrey Herlings: al tien jaar aan de top

Jeffrey Herlings zette zondag 16 september de kroon op zijn werk door als eerste Nederlander ooit wereldkampioen te worden in de koningsklasse MXGP. De 24-jarige in Oploo wonende motorcrosser staat al tien jaar aan de wereldtop. Een tijdlijn van zijn imposante carrière.

2008: Europees en wereldkampioen 85cc

Jeffrey Herlings wordt in 2002 voor het eerst Nederlands kampioen motorcross bij de jeugd en tien jaar geleden breekt hij definitief door.

2009: Tweede in EK MX2

Motorsportbond KNMV geeft Herlings dispensatie om in het ONK MX2 te racen. Hij eindigt als derde en het EK als tweede achter de Fransman Christophe Charlier. Het motorcrosstalent uit Elsendorp tekent een contract bij fabrieksteam KTM.

Volledig scherm Jeffrey Herlings in juni 2009 in Markelo. © Pro Shots / Dwight Rompas

2010: Zesde in WK MX2

In zijn tweede WK-race pakt Herlings tijdens de GP van Lombardije op 15-jarige leeftijd zijn eerste podiumplaats. Twee weken later is daar in Valkenswaard al zijn eerste GP-zege. Hij staat derde in het klassement als een schouderblessure een voortijdig einde aan zijn kampioenschap betekent.

2011: Tweede in WK MX2

Herlings rijdt zijn tweede wereldkampioenschap wel uit en wordt vice-wereldkampioen achter de Duitser Ken Roczen. De twee kemphanen maken er een mooie strijd van. Het is het laatste jaar waarin de Elsendorper niet de snelste en meest constante crosser is. Herlings wordt wel open Nederlands kampioen, een titel die hij inmiddels zes keer op zijn palmares heeft staan.

2012: Eerste wereldtitel MX2

In het Italiaanse Faenza grijpt Herlings op 17-jarige leeftijd voor het eerst de macht. Het vertrek van Roczen naar de Verenigde Staten maakt van Herlings de grote favoriet en die status maakt hij vanaf de openingswedstrijd in Valkenswaard waar. De rode leidersplaat blijft het hele seizoen voor op zijn stuur pronken, al moet hij op en naast de baan het gevecht aan met zijn Britse rivaal Tommy Searle.

Volledig scherm Jeffrey Herlings pakt in Faenza zijn eerste wereldtitel in de MX2-klasse. © Ray Archer

2013: Tweede wereldtitel MX2

Met grote overmacht wordt Herlings wereldkampioen. Door een crash in België lukt het hem niet om alle wedstrijden dit seizoen winnend af te sluiten. Met een schouderblessure wint hij voor eigen publiek wel de GP-afsluiter in Lierop. Motorsportbond FIM schrapt de regel dat een rijder na 2 wereldtitels moet overstappen naar de koningsklasse, waardoor de dan pas 18-jarige Herlings nog tot zijn 24ste in de MX2 actief mag blijven.

Volledig scherm Jeffrey Herlings bij de Grand Prix van Qatar. © Pro Shots / Zuma Sports Wire

2014: Tweede in WK MX2

Vier punten komt Herlings bij de slotrace in Mexico tekort voor zijn derde wereldtitel op rij. Een stressfractuur in zijn scheenbeen en een verrekte spier in zijn schouder verstoort zijn aanloop. Maar in Europa boekt hij twaalf dagzeges en in Tsjechië kan hij op voor zijn wereldtitel. Die week op maandag loopt hij bij een demo een spiraalbreuk in zijn dijbeen op. Acht weken later prijkt de rode plaat nog op zijn crossmotor, maar niet fit kan hij Jordi Tixier niet afhouden. Voor het eerst sinds september 2012 verliest Herlings een GP, en erger nog de wereldtitel.

Volledig scherm De zwaar gehavende en teleurgestelde Jeffrey Herlings druipt af na de beslissende race in Mexico. De wonderboy werd geklopt. © VI Images

2015: Zevende in WK MX2

Herlings moet het kampioenschap voortijdig afbreken. Bij de kwalificaties voor de GP van Tsjechië loopt hij een heupblessure op. Het was toch al niet zijn seizoen. In Argentinië en Spanje zet hij na valpartijen een slecht mancheresultaat neer, in Duitsland breekt hij zijn sleutelbeen en twee weken later in Zweden verliest hij bijna zijn pink.

2016: Derde wereldtitel MX2

Er staat geen maat op Herlings, die alle manches dat hij achter het starthek verschijnt ook op het podium eindigt. In juli breekt hij bij een val tijdens de Dutch Masters in Halle zijn sleutelbeen, waardoor hij uiteindelijk in de zomer drie GP's mist. Dankzij een voorsprong van 169 punten is dat geen probleem. In september kroont hij zich in Amerika toch voor de derde keer tot wereldkampioen in de MX2. Met 61 GP-zeges op zakt stapt hij over naar de MXGP. Bij de motorcross der naties wint hij met Nederland zilver en hij wint ook de Red Bull Knock-out.

2017: Tweede in WK MXGP

In de beginfase van zijn debuutseizoen in de MXGP-klasse is Herlings niet competitief als gevolg van een gebroken middenhandsbeentje. Pas op 7 mei in Letland is het raak en boekt hij zijn eerste zege op het hoogste niveau. Herlings eindigt uiteindelijk met zes GP-zeges op de tweede plaats achter Cairoli. Op het WK voor landenteams wint hij met Coldenhoff en Bogers nogmaals zilver.

2018: Wereldtitel MXGP

Herlings breekt tijdens een training zijn sleutelbeen, mist na een operatie de GP van Lombardije en ziet Cairoli 50 punten inlopen. Achttien dagen na zijn val wint hij de GP van Indonesië. De eerste manche moet hij nog aan zijn Italiaanse rivaal laten, het betekent zijn laatste nederlaag van het seizoen. In Assen pakt hij zijn vierde wereldtitel, zijn eerste in de MXGP. Zijn 134ste start in een Grand Prix levert hem zijn 109de podiumplaats en 83ste dagzege op.