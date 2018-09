Jeffrey Herlings: Extreme eerzucht, dito pijngrens

Jeffrey Herlings komt nog weleens onverschillig over. Dat beeld wordt in de hand gewerkt door zijn slungelachtige uitstraling, waggelend op motorlaarzen langs de crossbaan. Door zijn zachte g. En door zijn afkeer van protocollen. Tijdens de première­avond van een motorcrossfilm in een bioscoop in Den Bosch leidde hij ooit media en fans om de tuin. Die verdrongen zich voor zijn entree over de rode loper, maar de hoofdgast van de avond zat al lang en breed binnen. Hij had de achteringang genomen.