Jeffrey Herlings gaat in Assen op voor wereldtitel MXGP

The Bullet, zoals de bijnaam van de drievoudig wereldkampioen MX2 luidt, mag als eerste achter het starthek plaatsnemen. Zaterdag na de kwalificatierace gaf Herlings aan relaxed te zijn. Zijn voorsprong is geruststellend, maar de druk om het voor eigen publiek af te maken is groot. ,,Ik kan niet wachten tot ik het kampioenschap binnen heb. Dat is al lang een droom van mij en ik heb er zo hard voor gewerkt. Ik ben dit seizoen superieur. Het is mijn beste seizoen ooit", zei Herlings.

Hij gaf ook een inkijkje in zijn tactiek. In de eerste manche zal hij als het nodig is op safe rijden om zich van de titel te verzekeren. Daarna gaat hij vol gas in de tweede manche om zijn wereldtitel met de dagzege van nog meer glans te voorzien. Bij de vorige GP in Turkije brak Herlings al twee records: nog nooit won iemand 15 GP's en 29 manches in 1 WK-seizoen. Het starthek bij de eerste omloop valt om 14.10 uur.