Jeffrey Herlings pakt overtuigend pole voor MXGP van Rusland

Herlings leek aanvankelijk moeite te hebben met de listige Russische baan, die voor geen van de piloten op het favorietenlijstje staat. De KTM-rijder viel in zijn eerste snelle ronde, waarbij zijn motor ook kleine cosmetische schade opliep. In de slotfase van de kwalificatiesessie zette hij de knop echter om.

Hoewel de crosser uit Oploo geen moment écht comfortabel oogte, snelde hij in zijn kenmerkende krachtige stijl toch naar de snelste tijd, met drie tienden voorsprong op naaste concurrent Tim Gajser. Romain Febvre en Jorge Prado sloten ook aan. Glenn Coldenhoff werd negende. Calvin Vlaanderen eindigde op de twaalfde plaats. Eindhovenaar Brian Bogers mist de wedstrijd in Rusland vanwege een armblessure.

Net geen MX2-pole voor Van de Moosdijk

Ook in de MX2-klasse leek de beste tijd lang naar een Nederlander te gaan. Roan van de Moosdijk oogde heel erg snel op de harde baan, waar zijn kracht normaal gesproken in het zand ligt. De Eindhovenaar werd nipt afgetroefd door zijn Franse teammaat Mathys Boisrame. De Eerselse Kay de Wolf eindigde in in zijn eerste kwalificatie voor een WK-wedstrijd met de vijftiende tijd.