Jeffrey Herlings wil altijd winnen, ook op het strand in Frankrijk

Het kleine menneke uit Esch is gegroeid bij PSV: ‘Vroeger was ik bang of ik het wel zou redden, nu weet ik wat ik kan’

Al tien jaar speelt Bram Rovers (16) uit Esch inmiddels in de jeugd van PSV. Met de overstap naar Jong PSV en het EK met Oranje O17 in zicht vertelt hij over zijn dromen, de groei die hij heeft doorgemaakt en de bijzondere uitstapjes naar het buitenland.

2 december