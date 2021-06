Jeroen Blijlevens greep naast ritzege in de Tour in Den Bosch: ‘Nog altijd grootste deceptie uit mijn carrière’

Bossche zusjes winnen én verliezen met Nederland­se basketbal­sters 3x3

4 juni De Nederlandse basketbalsters 3x3 hebben op de eerste dag van het olympisch kwalificatietoernooi in het Hongaarse Debrechen gewonnen en verloren. Eerst werd Estland werd met 11-10 verslagen. De twee Bossche zusjes Loyce en Jill Bettonvil kwamen in beide duels in actie.