Jeroen Delmée: ‘We zijn bestolen’

Vier baanre­cords bij Harry Schulting Games; Cadée gooit drie keer ongeldig

30 mei Bij de Harry Schulting Games in Vught zijn op Hemelvaartsdag vier baanrecords gesneuveld. De Canadees Benjamin Williams was in de series van de 100 meter goed voor een tijd van 10.32, op de 400 meter horden finishte aanstormend talent Nick Smidt in 50.18 en op de 3000 meter werd het baanrecord zowel bij de mannen als de vrouwen aangescherpt.