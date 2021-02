Jip Krens (HC Tilburg) breekt scheenbeen twee minuten na rentree: ‘Elke keer wat anders’

‘Ook met alleen Nederlan­ders kan Tilburg Trappers kampioen worden’

12 februari Het is knokken voor de punten voor de ijshockeyers van Trappers dit seizoen in de Oberliga Nord, meer dan in vorige seizoenen. En dat komt niet alleen omdat de Tilburgers hun topscorer zijn kwijtgeraakt, weet technisch manager René de Hondt, die denkt dat in de play-offs alles nog goed kan komen.