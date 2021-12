Jis van Hees sluit jaar af met zesde plek op jeugd WK in Oman

Vijf dagen lang streed kitefoiler Jis van Hees (18) voor een podiumplek op het Jeugd WK Zeilen in Oman. Zijn materiaalkeuze en de plastic troep die in het water lag, zat hem in de weg, hierdoor eindigde de Oisterwijker op een zesde plek. Toch kijkt Van Hees tevreden terug op het toernooi, en een prachtig jaar.

Ben je tevreden met de zesde plek?

,,Het was een fantastisch evenement op de allermooiste plek waar ik ooit ben geweest. Van tevoren richtte ik me op plek drie. Na de eerste dag trainen hebben we dat doel meteen bijgesteld. Dat was omdat ik helaas niet het goede materiaal bij me had. Door de lichtweersomstandigheden waren mijn foil en kite niet ideaal, ik kwam veel snelheid tekort. Concurrenten kozen voor ander materiaal en die waren hierdoor uit zicht. De eerste twee dagen kwam het er niet uit, dat was jammer. De laatste dag ging wel erg goed, maar helaas eindigde ik dus als zesde. Slechts één puntje achter nummer vijf, wat heel zuur was, maar toch kijk ik met trots terug op het WK. Met het juiste materiaal was ik waarschijnlijk in de top vier geëindigd. Het was een mooie afsluiter van een prachtig jaar.”

Je kwam op dag twee ten val door een stuk plastic, kan je vertellen wat er gebeurde?

,,Ik lag vijfde en voer een goede race. Het water was eigenlijk heel schoon, maar toch raakte ik een stuk plastic dat in het water lag en daardoor viel in het water. Helaas gebeurt dit vaak, op sommige plekken ligt namelijk best veel afval in het water. Dat is voor ons als sporters jammer, maar natuurlijk ook voor het milieu. Ik ben zelf veel bezig met plasticgebruik en recyclen.”

Naar eigen zeggen heb je een fantastisch jaar achter de rug, wat was het absolute hoogtepunt?

,,Dan ga ik voor het jeugd WK in Italië afgelopen oktober. Daar ging echt alles goed. Ik heb daar technisch, tactisch en strategisch enorm sterk gevaren. Het was een goede strijd met de nummer vier, Jakub Jurkowski. Uiteindelijk wist ik hem voor te blijven en als derde te eindigen. Dit jaar heb ik grote stappen gezet en dit was daarin mijn allermooiste moment.”

Wat gaat er nu veranderen?

,,Sinds kort heb ik een kamer in Scheveningen, waar ik twee keer per week ben om te trainen. Ik zit daar in een soort topsporthuis. Ik kan daar goed trainen en het is korter reizen naar de universiteit in Amsterdam, waar ik studeer.”

Wat wil je in 2022 bereiken?

,,Er staan al een hoop wedstrijden op de planning. Eerst heb ik even rust met de feestdagen, maar in januari begin ik met een zwaar trainingsschema. Mijn kracht en gewicht zijn mijn grootste verbeterpunten. Daar ga ik twee maanden lang super zwaar aan werken. Volgend jaar word ik negentien en val ik dus niet meer onder de jeugd. Een doel voor mij is dan echt om aan te sluiten bij de top twintig senioren van de wereld zodat ik aan het eind van de zomer op het WK in de top tien kan varen.”