‘Johan Cruijff leeft voort, ook onder de sjacheraars op Marktplaats’

EQM Stan Pijnenburg werkt in kleine stapjes aan grote doelen

Stan Pijnenburg keek gisteravond tevreden terug op zijn optredens bij de Eindhoven Qualification Meet in zijn thuisbad. De zwemmer uit Haaren, die in Eindhoven woont en onder Patrick Pearson bij het High Performance Centre traint, won op de eerste dag de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 1.48,06 minuten.

10 april