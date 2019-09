Jonge honden van Tachos niet beloond

Tachos legde veel energie in zijn spel en deed niet onder voor de uit de BENE-league gedegradeerde tegenstander Quintus. Die ziet zichzelf als de favoriet voor de titel en gedroeg zich nogal hautain. Om tot de winst te komen had de ploeg uit Kwintsheul wel de hulp nodig van de arbitrage die op de hand leek van de bezoekers en de ene inconsequente beslissing na de andere nam. Met als hoogtepunt de directe rode kaart voor Tachos-speler Joep Voermans in de 22ste minuut na een licht duwtje terwijl diverse stevigere overtredingen niet met dezelfde sanctie bestraft werden.

,,Helaas hebben we in Nederland maar weinig echt goede scheidsrechters. Hier kon je heel misschien een twee minuten-straf voor geven, maar rood was echt belachelijk. Ik was ook enorm verbaasd en zei: 'Rood? Ben je gek of zo?' Toen kreeg ik nog een blauwe kaart ook", aldus Voermans die daardoor ook de volgende wedstrijd mist.

Met het vertrek van de nummer 7 van Tachos leverde de thuisploeg meteen ook zijn man van de wedstrijd tot dan toe in, want Voermans was al goed geweest voor vijf van de acht Waalwijkse goals. De thuisploeg herstelde zich echter goed, met onder meer een prima debuut van Kaatsheuvelnaar David de Witt, en stond bij rust met 12-11 voor. Na de pauze hield Tachos het nog een kwartier vol, maar daarna was er geen kruid meer gewassen tegen het herhaaldelijk in ondertal spelen tegen zeven Quintus-handballers.

Puzzelstukje

Het ontbrekende puzzelstukje had Joost Rombouts kunnen zijn. De 22-jarige multifunctionele speler uit Odiliapeel kwam dit seizoen over van Bevo, maar liep vorige week een spierkneuzing op in een oefenduel. Met zijn ervaring en fysieke spel had het jeugdige Tachos mogelijk meer kans gehad om Quintus het in de slotfase nog moeilijk te maken. Rombouts: ,,Daarom baal ik ook zo van deze blessure die me drie tot zes weken aan de kant houdt. Bij Bevo kon ik de stap naar het eerste team niet maken. Met Bevo 2 degradeerden we uit de eredivisie, dus toen Tachos aanklopte was ik meteen geïnteresseerd. Ik ben op meerdere posities inzetbaar, maar linkerhoek is bij mij favoriet. Bij Tachos wil ik mezelf door ontwikkelen en iedere week van waarde zijn voor het team. Daarom is het nu zaak om zo snel mogelijk weer fit te zijn."