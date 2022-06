Jonge wielrenster Noï Moes uit Goirle wint stimuleringsprijs Mariska Lips Award

MET VIDEONoï Moes toonde zich verrast toen haar naam uit de envelop kwam als winnaar van de Mariska Lips Award. Maar de 15-jarige wielrenster uit Goirle had voor de zekerheid wel een speech voorbereid. In haar mobieltje, dat ze snel even moest ophalen bij haar ouders die op de eerste rij zaten.

Na een val van haard paard overleed in 2003 de zeer talentvolle amazone Mariska Lips na een val van haar paard op 14-jarige leeftijd. Haar ouders zijn elk jaar aanwezig als de naar hun dochter vernoemde stimuleringsprijs wordt uitgereikt aan een ander aanstormend sporttalent. ,,Dit is een mooi eerbetoon aan onze dochter en een goede manier om de gedachte aan haar levend te houden”, vertelden ze gisteravond in het ROC-theater op Stappegoor waar de drie genomineerden te horen kregen op wie de keus dit jaar was gevallen.

Balans

Het werd niet de 14-jarige tennisster Gelissa Verheijen van TC Tilburg en ook niet de even oude ijshockeyer Eryk Kowalski van Krefeld Pinguine. De jury van de door de Stichting Topsportopleiding Tilburg in het leven geroepen Mariska Lips Award oordeelde dat de balans tussen sport(prestaties) en studie bij Noï Moes net iets beter is. Met scores voor gedrag, inzet, ambitie en prestatie eindigde ze slechts een half punt boven de nummer 2, die op zijn of haar beurt (dat werd niet bekend gemaakt) weer een half punt meer had dan de nummer 3.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen de drie: ze zitten allemaal op het Koning Willem II College in TIlburg, waar veel ruimte wordt geboden om sport en studie te combineren. Moes kreeg de prijs uit handen van basketballer Mike Schilder, ook een oud-leerling daar. Hij liet weten na Den Bosch een Zwolle een nieuwe club te hebben gevonden, maar kon nog niet zeggen waar hij komend seizoen de spelverdeler is.

Adviezen

Schilder gaf Verheijen, Kowalski en Moes wat adviezen en de Tilburgse profwielrenner Sam Oomen had een boodschap voor de winnares ingesproken en een shirt van zijn ploeg Jumbo/Visma voor haar geregeld. Maar voor de jonge wielrenster uit Goirle (die nog niet heeft gekozen tussen veld en weg) is Marianne Vos toch haar grote voorbeeld. ,,Ik heb haar een paar keer geïnterviewd. Als zij ploegleider wordt, wil ik bij haar komen rijden.”

TWC Pijnenburg

Moes fietst zelf sinds haar achtste en debuteerde bij het Snelle Wiel in Bladel. Inmiddels is ze al enkele jaren actief bij TWC Pijnenburg in Tilburg. Haar beste prestaties tot nu toe zijn twee tweede plaatsen op het NK in haar leeftijdscategorie bij het veldrijden. En momenteel is ze leidster in de landelijke wegcompetitie. ,,Misschien dat ik later zal moeten kiezen, maar nu vindt ik die twee disciplines allebei nog leuk.”

Volgende week hoopt ze bij het NK tijdrijden (woensdag) en het NK op de weg (zaterdag) een keer de hoogste plek op het podium te kunnen bestijgen. ,,Uiteindelijk wil ik bij de top van Nederland horen. Maar de weg is nog lang. Ik wil er wel alles voor doen om er te komen.”

Volledig scherm Noï Moes, winnares van de Mariska Lips Award 2022, toont zich verrast als blijkt dat de keus op haar is gevallen.. © Pix4Profs / Peter van Gogh