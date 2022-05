Joost Luiten vindt zijn flow in Cromvoirt: ‘Dit was dus waar ik naar op zoek was’

Complete ineenstor­ting kost Heroes na rust de wedstrijd in Leiden, landstitel raakt verder uit zicht

Heroes-coach Erik Braal had er vooraf nog voor gewaarschuwd: ,,Het kan spoken in de Vijf Meihal in Leiden.” Woensdagavond was het zover. In een rampzalige tweede helft gaf Heroes Den Bosch de derde wedstrijd in de finaleserie om het landskampioenschap uit handen. ZZ Leiden won met 87-68.

25 mei