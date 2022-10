Jordy Harink wil droomseizoen evenaren: ‘Zo snel mogelijk de eerste zege pakken’

VUGHT/ZALTBOMMEL - Zaterdag pakken de marathonschaatsers en -sters op de Jaap Edenbaan in Amsterdam de draad weer op. Jordy Harink hoopt in de nieuwe jaargang zijn resultaten van vorig jaar te evenaren. Floor Peters wil weleens in de top tien rijden.

Jordy Harink staat te trappelen om in de hoofdstad te ondervinden hoe hij ervoor staat. ,,Een goede start in de eerste wedstrijd is belangrijk”, kijkt de import-Zaltbommelaar naar het begin van de nieuwe cyclus die bestaat uit veertien marathons, een NK en een aantal buitenlandse natuurijswedstrijden. ,,Kijken of het snel weer mijn kant opvalt.”

Droomseizoen

Voor Harink (27) was 2021/2022 een droomseizoen. Hij won drie wedstrijden, waaronder op het ONK in het Zweedse Lulea. ,,Het was absoluut mijn beste jaar tot nu toe. Ik had daarvoor nog nooit een wedstrijd gewonnen”, geniet hij nog na. Waarom ging het in één keer zo goed ? ,,Ouder en sterker denk ik. Bovendien hadden we met de ploeg in het coronajaar heel hard doorgetraind, misschien wel harder dan de andere ploegen.” Vanaf zaterdag wil Harink dat niveau weer proberen te halen. ,,Zo snel mogelijk de eerste zege pakken.”

Quote Wij starten allemaal met het idee om te winnen Jordy Harink

Harink begint aan zijn vierde seizoen in de Royal A-ware ploeg van Jillert Anema. Dit jaar zonder de vertrokken Jorrit Bergsma die nu voor Jumbo-Visma rijdt. Het ligt voor de hand dat Sjoerd den Hertog, die al drie eindzeges om de cup op zak heeft, de kopman is. Maar zo klip-en-klaar is het toch niet, zegt Harink. ,,Wij starten allemaal met het idee om te winnen. De situatie in de koers bepaalt. Ook de andere drie ploegmaten buiten Sjoerd en mij kunnen een wedstrijd winnen. Ik weet wel dat Sjoerd graag de NK-titel wil pakken.”

Afscheid na heupoperatie

Full-prof marathonschaatser Harink, die zijn partner Clarissa van Maaren na een heupoperatie definitief afscheid zag nemen als marathonschaatsster, voelt dat het met de vorm goed zit, al moet hij dat natuurlijk zo dadelijk wel bevestigd krijgen. ,,Ik denk dat het vergelijkbaar is met vorig seizoen. Ik heb in de zomer ook goed door kunnen trainen.”

Bij de vrouwen heeft Floor Peters een heel ander streven. ,,Het doel is om als team voorin te koersen en hopelijk mee te doen voor een podiumplaats. Zelf schaatsen bij de top tien zou ook mooi zijn”, steekt de 27-jarige Vughtse van wal. ,,Ik heb veel getraind op de fiets en veel marathons op de skeelers gereden. Ik voel dat ik een stap beter ben dan vorig seizoen.”

Beste resultaat

Peters, maakt deel uit van het Team Skadi dat dit seizoen in een andere samenstelling op het ijs staat. ,,We starten niet met een kopvrouw. Dat maakt dat het koersen open ligt voor ons allemaal.” Peters, die nog altijd lid is van de Vughtse IJsclub, is op natuurijs beter dan op het kunstijs. ,,Mijn beste resultaten heb ik inderdaad op natuurijs behaald. Zware omstandigheden en rechtdoor rijden liggen me beter.” Haar beste resultaat behaalde ze in 2019 tijdens een Grand Prix wedstrijd in Zweden. ,,Ik zat toen in een heel sterke kopgroep van vier rijdsters: Irene Schouten, Carien Kleibeuker en Carla Ketellapper. Daar pakte ik een vierde plaats.”

In de topdivisie heren starten dit seizoen twee regiorijders: Jordy Harink (Zaltbommel) en Maikel Stam (Sprang-Capelle). Bij de vrouwen een drietal: Elsemieke van Maaren (Zuilichem), Floor Peters en Sanne van Heel (Zaltbommel). De marathonschaatsers doen dit seizoen drie keer Brabant aan: Breda (17 december), Tilburg (11 februari) en 14 maart). De strijd om de marathoncup begint zaterdag in Amsterdam en eindigt met de finalewedstrijd in Leeuwarden op 11 maart 2023. Het NK is op 1 januari 2023 in Amsterdam. In de periode 26 januari - 1 februari 2023 wordt geschaatst op de Weissensee (Grand Prix wedstrijden en ONK). Van 23 februari tot 26 februari is Lulea in Zweden het strijdtoneel.