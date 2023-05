Jordy van Oorschot verlaat Tilburg Trappers na negen jaar en keert terug naar oude liefde

,,Mijn keuze voor Den Haag is vrij simpel, mijn echte carrière is daar groot geworden. De jaren dat ik voor Hijs Hokij speelde heb ik veel geleerd en dat is uiteindelijk de basis geweest voor mijn tijd in Tilburg”, vertelt Van Oorschot op de website van zijn nieuwe club.

Het spelen is de Duitse Oberliga vraagt erg veel tijd en nu ik van functie veranderd ben kan ik dit niet meer combineren. Jordy van Oorschot over vertrek bij Tilburg Trappers

De reden van zijn vertrek heeft ook met zijn veranderde werksituatie te maken, schetst de routinier. ,,Vanwege mijn werk is het niet meer mogelijk om in Tilburg te spelen. Het spelen is de Duitse Oberliga vraagt erg veel tijd en nu ik van functie veranderd ben kan ik dit niet meer combineren. Sportief gezien wil ik het hoogst mogelijk spelen en dat is in Nederland de BeNe League”, aldus de ervaren verdediger.

Prijzenpakker in Tilburg

Van Oorschot speelde 517 duels voor Trappers, maakte 58 goals en gaf 292 assists in zijn negen jaar voor de club. In totaal zat hij dik drie uur op de strafbank, zo’n 200 minuten. Zijn prijzenkast uit Tilburg is goed gevuld met drie algehele Oberliga-titels, drie kampioenschappen uit de Oberliga Nord, één Nederlands kampioenschap, de Ron Berteling Schaal en de Nederlandse beker. Bovendien is hij ook één keer verkozen tot beste verdediger van de eredivisie (Wil van Dommelen-trofee).

Volledig scherm Trappers is voor de derde keer op rij kampioen na de winst op Deggendorf. Het was de laatste algehele Oberliga-titel van de Tilburgse club. © Arie Leeuwesteijn

Contractverlengingen

Van Oorschot en Raymond van der Schuit zijn voorlopig de enige die zijn vertrokken bij Trappers. Maar Jordy Verkiel, Delaney Hessels, goalie Ruud Leeuwesteijn, Reno de Hondt, Noah Muller, Jonne de Bonth hebben hun contract wel verlengd.

D’Artagnan Joly, Björn Borgman en Jay Huisman zijn onlangs aangetrokken en vanaf komend seizoen in het Trappers-tricot te bewonderen.