Jordy Verkiel en Delaney Hessels verlengen contract bij Tilburg Trappers

Verkiel begint in de zomer daarmee aan zijn veertiende seizoen op Stappegoor. In 2010 kwam de verdediger naar Trappers, waar hij in 2014 de Bennie Tijnagel Trofee won als grootste Nederlandse talent uit de eredivisie. Hij groeide uit tot een steunpilaar in de verdediging. Verkiel haakte dit seizoen pas later aan vanwege een operatie die hem 224 dagen aan de kant hield.

Technisch manager op de clubwebsite over de verlenging van de 26-jarige verdediger: ,,Jordy is een kind van de club. Hij is een echte Trapper geworden. Met zijn ervaring, rust en aanvallende kwaliteiten heeft hij de afgelopen jaren bewezen van enorme waarde te zijn voor ons. Verlengen was wat dat betreft een makkelijke beslissing.”

Volledig scherm Delaney Hessels op archiefbeeld. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Delaney Hessels

Ook aanvaller Delaney Hessels heeft zijn ja-woord aan Trappers gegeven. De geboren Tilburger miste afgelopen seizoen geen enkele wedstrijd en verzamelde 38 punten (12 goals en 26 assists). Hij maakte zijn debuut onder Bo Subr in Bietigheim, in 2018. Afgelopen seizoen scoorde de 21-jarige aanvaller 11 keer en gaf hij 26 assists. Dit weekeinde begint Hessels aan zijn eerste senioren WK, in Talin.

Eerder verlengden ook Diego Hofland en goalie Cedrick Andree hun contracten. Trappers trok ook al twee nieuwe spelers aan: Björn Bogman en Jay Huisman.