Joris van Gool moet nog wennen aan coachwissel, dit seizoen ligt prioriteit bij het estafetteteam

Joris van Gool had nog maar net de 100 meter gewonnen op de T-Meeting in Tilburg of hij ging al op de foto met twee jonge fans. ,,Het is leuk om met kinderen op de foto te gaan. Zo kun je de volgende generatie inspireren. We kunnen niet eeuwig de estafette blijven lopen. Er moet opvolging komen.”