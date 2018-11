Joris van Lankveld studeert en geeft judoles: ‘Je krijgt er pit van’

,,Vier jaar geleden ben ik het trainersvak ingerold als assistent van Fred Janssen. Hij was vroeger mijn trainer. Op vrijdag zijn er vier groepen in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar. Helaas viel dat op een gegeven moment niet meer te combineren met mijn studie en werk, al ben ik hier zodra ik kan nog wel op vrijdagavonden om te helpen bij de trainingen. Sinds twee jaar coach ik op zondag bij de regionale toernooien, zodat er voor de kinderen een bekend gezicht bij is. Ik probeer ze dan te leren waar ze op moeten letten. Natuurlijk denk je weleens op zondagochtend, als je tot laat bent wezen stappen: ik had nog even in bed willen blijven liggen. Maar mijn vader zegt altijd: ‘’s Avonds een menneke, ‘s ochtends een menneke.’'’