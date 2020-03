Judoka Lizzy Gevers uit Heeswijk-Dinther: ‘Bij de eerste klappen dacht ik: dit is mijn sport’

Een klein kuchje klinkt op het moment dat Lizzy ­Gevers de camera van haar laptop aanzet. ,,Hoor je me zo? Ik ben een echte digibeet”, lacht ze. Een interview via de laptop is ten tijde van de corona­crisis de enige optie. Een week geleden was de 25-jarige vechtsportster nog op wintersport in Oostenrijk. Dat nieuws verspreidt zich in haar woonplaats Heeswijk-Dinther als een lopend vuurtje. ,,Iedereen reageert vrij panisch. Maar goed, ik wil het ook niet op mijn geweten hebben dat ik het hele dorp besmet.”