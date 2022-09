Julia Jorritsma blijft ‘lekker nuchter’ na EK-zilver met 3x3-basketbalsters: ‘Het leven gaat toch gewoon door’

Het leven van Julia Jorritsma is in een jaar tijd flink veranderd. Ze werkte zich vier seizoenen drie keer per week in het zweet bij het basketbalteam van Lekdetec.nl uit Bemmel. Ze racete ook nog eens heen en weer tussen haar woonplaats Den Bosch en Amsterdam, waar ze fysiotherapie studeert. Nu woont ze in de hoofdstad en traint ze negen keer per week bij de Oranje-basketbalsters 3x3, met als doel successen te behalen op internationale toernooien. De Olympische Spelen van 2024 in Parijs zijn haar droom.

Frankrijk was in de EK-finale dan wel te sterk geweest, Jorritsma, Loyce Bettonvil uit Den Bosch en twee van hun ploeggenoten grepen zondag in het Oostenrijkse Graz de zilveren medaille. ,,In eerste instantie liet ik ons succes maar over me heen komen", blikt de basketbalster terug. ,,Het was super leuk, zei ik bij terugkomst op de training tegen de andere speelsters. Gewoon lekker nuchter, op zijn Nederlands. Het leven gaat toch gewoon door, net als mijn studie en de trainingen. Natuurlijk was het mooi toen ik besefte dat we in de prijzen zijn gevallen. Toen kwam de emotie er wel even uit. Ik ben natuurlijk erg blij!”

Levan van toernooi naar toernooi

Jorritsma heeft een dubbele pet op in het oranjeshirt. Ze mag niet alleen spelen voor het seniorenteam, ook het onder 23-team maakt graag gebruik van haar diensten. Het ene eindtoernooi is nog niet voorbij of het volgende staat alweer op de programma. Onder 23 strijdt van 5 tot 10 oktober in Roemenië op het WK. De selectie is nog niet bekend. Het zou zomaar kunnen dat Jorritsma na nog flink wat sessies in Amsterdam de komende weken opnieuw haar koffers in mag pakken.

Quote Ik wilde nóg beter worden en vond dat ik de volgende stap moest zetten

Flink wat kilometers oostelijker traint haar oude ploeg Lekdetec.nl inmiddels ook weer. De eredivisie 5x5 start volgend weekeinde en het Bemmelse team van coach Jeroen van Vugt uit Den Bosch treft in de eerste speelronde TopKip Lions uit Landsmeer. Ze heeft de eredivisie niet uit haar hoofd gezet. Later misschien. Of nog eens in het buitenland gaan basketballen. De 22-jarige basketbalster is er nog niet over uit. Wel dat ze er goed aan heeft gedaan om Lekdetec nu te verlaten en zich te focussen op Oranje.

,,Ik wilde nóg beter worden en vond dat ik de volgende stap moest zetten", zegt Jorritsma. ,,Een ander team in de Nederlandse competitie zie ik nu ook niet als optie.”

Jorritsma is dan wel weg uit de Eredivisie, Renske Tool uit Tilburg speelt nog wel bij Lekdetec. Haar Bossche ploeggenote heeft het doordeweeks dan wel flink drukker, op zaterdag en zondag heeft ze tijd over. ,,Een vriendin van me vroeg laatst of ik naar haar toe wilde komen in het weekeinde. Ja, waarom ook niet, dacht ik. Ik kon bijna niet geloven dat ik vrij was. Dat wordt voor nu wel even wennen”, lacht de basketbalster.

Julia Jorritsma pakte met haar voormalig stadsgenoten Loyce Bettonvil zilver op het EK 3x3-basketball.