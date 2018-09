Julia van Velthoven richt pijlen op EK cross in haar eigen Tilburg

Alleen de tijd die ze zondag klokte in de Tilburg Ladies Run viel tegen voor Julia van Velthoven. Voor zoveel publiek lopen in je eigen stad, smaakt echter naar meer liet de atlete van Cifta na de finish weten. ,,In december is het EK cross op de Beekse Bergen. Om me daarvoor te plaatsen ga ik de komende tijd extra hard werken."

Julia van Velthoven is een baanatlete, die er in de winter de cross graag bij pakt. ,,Zo kort na het baanseizoen kwam deze tien kilometer voor mij te vroeg", verontschuldigde ze zich voor het tijd van 35.17, goed voor de twaalfde tijd in de sterke bezette Ladies Run, die afgelopen zondag deel uit maakte van de Tilburg Ten Miles. ,,De langste afstand die ik deze zomer op de baan heb gelopen is de 5000 meter. Het EK cross gaat doorgaans over een kilometer of acht. Ik moet de komende tijd dus nog een stapje maken op dat gebied."

Als liefhebber van het veldlopen koos Van Velthoven in het verleden vaak voor de korte cross. ,,Omdat die beter aansloot bij de afstanden die ik loop op de baan. Vorige winter heb ik me op het NK echter een keer ingeschreven voor de lange cross. Daar bleek dat ik daarin zo kort achter de Nederlandse top zit, dat het de moeite is om te proberen me daarop te plaatsen voor het EK."

Het feit dat die titelstrijd begin december wordt gehouden in haar achtertuin, maakt het 'extra speciaal.' Daarom duikt ze de komende periode regelmatig het bos in. ,,Ik ga zeker wat crossen lopen en moet we dan in de Warandeloop (eind november) zien te plaatsen voor het EK."