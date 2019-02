Junior Robin van Riel spurt naar het goud op NK 1500 meter voor senioren

,,Winnen met zo'n mooie eindspurt is altijd lekker. Dan voel ik me ook op mijn sterkst", glunderde Van Riel na afloop. Na Julia van Velthoven (die zich wist te plaatsen voor het EK 3000 meter) en Luuk Maas (die sterk voor de dag kwam op het NK 10 kilometer in Schoorl) is de derde Tilburger die deze maand opvallend goed bezig is. ,,Het is mooi dat ik als Tilburger deel uit maakt van zo'n trio.” Vanaf het EK cross in Tilburg (begin december) gaan de drie als een speer.