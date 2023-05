Kampioensdroom Heroes Den Bosch gaat aan flarden in Groningen: ‘We speelden echt beroerd’

UpdateDe teleurstelling was bijna tastbaar. Terwijl de spelers van Donar Groningen en de 3250 toeschouwers in Martiniplaza hun finaleplek vierden, zakten de verliezers van Heroes op de basketbalvloer ineen: er komt dit seizoen geen achttiende landskampioenschap basketbal naar Den Bosch.

Eigenlijk kon Heroes in de tweedstrijd met Donar geen moment aanspraak maken op een nieuwe plaats in de finale om het landskampioenschap. In vier wedstrijden waren de Groningers met 3-1 duidelijk te sterk voor de Bossche titelverdediger.

Ja, vorige week woensdag, in de eerste wedstrijd, toen ontsnapte Heroes in eigen huis nog miraculeus na een aanvankelijke achterstand van tien punten, om daarna met 71-68 te winnen. Maar daarna spraken de cijfers voor zich: 69-60 verlies in Groningen op vrijdag, 63-75 in Den Bosch op zondag en 67-54 dinsdagavond in Martiniplaza.

Een vijfde wedstrijd in De Maaspoort komende donderdag is niet meer nodig, Heroes ligt uit de landelijke play-offs. Donar en ZZ Leiden mogen in een best of five-serie uit gaan maken wie de Bossche ploeg opvolgt als landskampioen.

Quote Wij hebben al een aantal weken ontzettend veel moeite met scoren. En dat werd ook vanavond weer duidelijk Erik Braal (52), Coach Heroes Den Bosch

,,Een ontzettend magere prestatie.” Zo betitelde de verliezende coach Erik Braal het optreden van zijn ploeg tegen Donar. ,,Niets ten nadele van Donar, want die ploeg verdient het helemaal en heeft overtuigend van ons gewonnen. Ze hebben ons in de hele serie gedomineerd. Maar wij hebben al een aantal weken ontzettend veel moeite met scoren. En dat werd ook vanavond weer duidelijk.”

Het scoringsprobleem van Heroes openbaarde zich dit seizoen bij het begin van de cross-borderfase, toen de reeks wedstrijden tegen Belgische tegenstanders begon. Daarvoor had Heroes in de nationale fase van het seizoen al zijn competitiewedstrijden gewonnen, achttien op rij, ook elk twee keer van de huidige finalisten Donar en Leiden. En de ploeg drong door tot de tweede ronde van de FIBA Europe Cup.

,,Maar intern wisten we al dat er dingen niet gingen zoals we wilden”, zei Braal dinsdag. ,,Dat had ik in die Europese wedstrijden al gezien, waar we ook een paar keer op deze manier verloren. Ook daar hadden we moeite met scoren en waren we erg afhankelijk van driepunters en bepaalde spelers. En als onze passing game niet goed op kwam, omdat de tegenstander dat goed verstoorde, hadden we heel veel moeite om andere opties te vinden. In de nationale fase kwamen we daar nog mee weg, daarna niet meer.”

Volledig scherm Coach Erik Braal, voor het vak met de meegereisde Heroes-fans, ziet de bui al hangen. © Orange Pictures\Jannes Veenstra

De problemen van Heroes duurden voort in de cross-borderfase (twee overwinningen, acht nederlagen) en in de play-offs tegen Donar. Ook dinsdag kwam de ploeg van Braal, met name in de tweede helft, veel te kort. Met de alleszeggende kwartstanden 20-10 en 19-13 tilde Donar een achterstand bij rust (28-31) naar een duidelijke overwinning: 67-54.

Vorig jaar zette Heroes in een overtuigende halve finale-serie Donar nog met 3-0 opzij. Maar toen kon het team rekenen op het gif van een speler als Edon Maxhuni. De ploeg van dit jaar blijkt duidelijk minder sterk. ,,We hebben nu ook geen speler als Mike Carlson”, zei Braal. ,,We missen jongens die ervaring hebben op dit niveau en die in deze wedstrijden leiderschap tonen. Maar verder heb ik geen zin om nu al analyses te gaan maken, want we moeten nog verder. We hebben zondag weer een wedstrijd en dat is nu mijn focus.”

Quote We hebben in het begin van het seizoen de Supercup gewonnen. Dat is ook een prijs, weliswaar een kleintje, maar die koesteren we wel Erik Braal (52), Coach Heroes Den Bosch Het seizoen eindigt voor Heroes immers niet met de uitschakeling in de nationale play-offs. De ploeg stroomt nu in in de BNXT play-offs om de gecombineerde titel van Nederland en België. Komende zondag moet de ploeg het al opnemen tegen Leuven Bears. ,,Hoe moeilijk dat is na deze uitschakeling?”, aldus Braal. ,,Verschrikkelijk moeilijk. Maar we gaan het wel doen.”

De BNXT-titel is immers de enige prijs die Heroes nog kan pakken na de uitschakeling in Europa, in de beker en nu ook in de landelijke play-offs. Al nuanceerde Braal dat dinsdag onmiddellijk. ,,We hebben in het begin van het seizoen de Supercup gewonnen. Dat is ook een prijs, weliswaar een kleintje, maar die koesteren we wel.”

Verder viel er voor de coach, die vorige week nog voor drie jaar bijtekende voor Heroes en die dinsdag 52 jaar werd, weinig te vieren. ,,Er werden geen cadeautjes uitgedeeld”, constateerde hij wrang. Zijn focus gaat nu richting zondag. ,,We spelen echt beroerd. Werk aan de winkel dus, in de spiegel kijken en opnieuw beginnen”, aldus Braal.

Donar Groningen - Heroes Den Bosch 67-54

Kwarstanden: 16-18, 12-13, 20-10, 19-13.

Scores Heroes: Webster 11, Van der Mars 10, Thomas 9, Ndow 8, Van Vliet 5, Kohs 4, Price 3, Kok 2, Naar 2.