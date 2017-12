Kampioenspoule aan neus van rugbyers The Dukes voorbij

Goirlenaar Misidjan overwintert met Ludogorets in Europa League

7 december Voormalig Willem II-middenvelder Virgil Misidjan is ook na de winterstop actief in de Europa League. Misidjan, afkomstig uit Goirle en in het verleden actief bij Willem II, bekert met Ludogorets verder dankzij het 1-1 gelijkspel tegen Hoffenheim. Basaksehir had daarom niets aan de 2-1 zege op het al geplaatste Braga.