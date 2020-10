Kampong doorbreekt stilzwijgen: waarom Jip Janssen niet in quarantaine zat en tóch op het hockeyveld stond tegen HC Tilburg

Onder de grote rivieren is de Tilburgse Lotte Groenen de beste van haar leeftijd

3 oktober Lotte Groenen zou vandaag, net als twee jaar geleden, in één ploeg hebben gezeten met haar grote voorbeeld Ireen Wüst bij het NK schaatsen voor clubteams. Maar vanwege corona is het evenement uitgesteld. ,,Twee jaar geleden, bij de eerste editie van dit NK, mocht ik ook al uitkomen voor IJsclub Tilburg”, vertelt Groenen. ,,En toen was Ireen er ook al bij. Nee, ze had geen tijd voor een praatje, maar wel om op de foto te gaan. Dat praatje had ik nu wel graag gemaakt. Maar helaas.”