Kan Trappers ook de lastige klip Duisburg omzeilen?

De ijshockeyers van Trappers hebben al zestien wedstrijden op rij gewonnen in de Oberliga Nord, de competitie waar de Tilburgers sinds ruim twee jaar aan meedoen omdat er in Nederland onvoldoende tegenstand was.

Vier keer bleef de reeks op het nippertje in stand, toen Trappers pas in overtime via een golden goal het duel naar zich toe wist te trekken. Vrijdagavond probeert het team van coach Bo Subr de positieve reeks door te trekken als het op bezoek gaat bij Füchse Duisburg. Dat is op papier een uiterst lastige klus. In de vorige twee seizoenen keerden de Tilburgers steeds met lege handen terug uit Duisburg na een competitiewedstrijd.

Geen clubrecord

Trappers heeft het clubrecord voor wat betreft ongeslagen wedstrijden nog niet verbroken. In het seizoen 1970-1971 bleven de Tilburgse ijshockeyers liefst 20 duels op rij zonder nederlaag (17x winst, 3x gelijk). En in het seizoen 1972-1973 boekte Trappers 17 opeenvolgende overwinningen.

Plek 3

De reeks van 16 zeges op rij komt op plek 3 in de clubhistorie. Ook in 1971-1972 (13), 1974-1975 (13), 1994-1995 (14) en 2013-2014 (15) waren er lange reeksen overwinningen voor Trappers in competitieverband.

Indien Trappers vrijdagavond weet te winnen in Duisburg, dan kan het zondag in eigen hal de zegereeks tot 18 duels uitbreiden. Dan komt BlackDragons Erfurt op bezoek in Tilburg. De wedstrijd begint om 15.00 uur.

Concurrent