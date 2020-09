Kansen genoeg, maar nul punten voor HC Den Bosch na ingehaalde topper tegen HGC

De thuisploeg moest in de achtervolging en deed dat ook, maar miste aanvallende scherpte. Koen Bijen, Noud Schoenaker of Galema. Ze faalden allen in de afronding of Van der Ven lag in de weg. Ook de strafcorners draaiden op niets uit. Een slechte stop, goed uitlopen van HGC of een variant die naast ging. In de eerste thuiswedstrijd liep het aanvallend niet gesmeerd, hoe graag HC Den Bosch ook wilde, HGC hield stand.