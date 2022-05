Keepster Maddie Hinch na promotie: ‘Dit is het mooiste wat ik op clubniveau heb meegemaakt’

,,Wat een seizoen. Niet normaal”, zei een emotionele coach Ageeth Boomgaardt. ,,Ik zei na de wedstrijd van zaterdag nog: ‘Dit is een achtbaan en we nemen nog een keer de looping’. En die looping was nu.” Boomgaardt had het volste vertrouwen in haar ploeg als het voor een derde keer op shootouts zou aankomen. ,,Ik wist gewoon dat we zouden winnen.”