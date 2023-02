Kersverse vader Giovanni Vogelaar met zege terug bij Tilburg Trappers: ‘Echt het allermooiste dat er is’

Tilburg Trappers moest gisteravond diep gaan tegen Icefighters Leipzig. Maar dankzij een frommelgoal van Danny Stempher won de thuisploeg met 3-2. De zege was een mooi extraatje voor Giovanni Vogelaar, die maandag vader is geworden van een zoontje.

,,Ik ga even naar mijn interview. Zie je straks, schat. Love you”, zegt Vogelaar tegen zijn vrouw. Hij wilde even facetimen met het thuisfront. Niet gek ook, want begin deze week werd de 26-jarige verdediger voor het eerst vader van een zoontje. Hij kon het cliché bevestigen: ,,Dit is inderdaad het allermooiste wat er is”, glunderde Vogelaar. ,,Ik heb ook gezien hoeveel kracht mijn vrouw heeft. Dat doet wel wat met me. Ik ben enorm trots op haar.”

Op 20 januari speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Trappers. Sindsdien ontbrak hij bij vier duels, omdat zijn vrouw op ieder moment kon bevallen. Uiteraard wilde hij bij dat moment zijn. Tegen Icefighters keerde hij weer terug in de wedstrijdselectie. Vogelaar was niet tevreden over zijn eigen spel. ,,Ik had er echt heel veel zin in, Maar het liep niet zoals het moest. Voor de onderbreking zat ik er wel lekker in. Dat wil ik weer gaan oppakken”, begon hij.

Quote Het was een beetje chaos in mijn hoofd. Vader worden, is wel een dingetje ja. Giovanni Vogelaar, Tilburg Trappers

Daarmee verduidelijkte hij dat de focus misschien niet honderd procent op de wedstrijd lag. ,,Het was een beetje chaos in mijn hoofd. Ik ben ook nog voor omver gereden. Dat gebeurt mij eigenlijk nooit”, zei Vogelaar. ,,Het was een pittig nachtje, ik heb ook tot laat in bed gelegen en dat is helemaal niks voor mij. Vader worden, is wel een dingetje, ja.”

Max Hermens neemt Trappers bij de hand

Vogelaar speelde dan misschien niet zijn beste wedstrijd, maar het werd wel een kraker op Stappegoor. Na het spektakelstuk tegen Saale Bulls Halle, dat Trappers in de laatste periode verloor (3-5), hield de thuisploeg nu wel stand. De ploeg van hoofdcoach Doug Mason nam het initiatief, maar de eerste kansen waren voor Icefighters, dat Cedrick Andree direct twee keer op de proef stelde. De keeper van Trappers doorstond de test.

Gedragen door het publiek trok Trappers vervolgens ten aanval. In de eerste periode waarin de scheidsrechters onder meer vier straffen uitdeelden voor tijdrekken (drie voor Icefighters, één voor Trappers) opende Max Hermens de score. Net op het moment dat Icefighters compleet was - Trappers had twee keer een dubbele powerplay -, sloeg Hermens toe met een afstandsschot: 1-0.

Volledig scherm Max Hermens maakte twee goals tegen Icefighters Leipzig. © Pix4Profs / Joris Knapen

In de tweede periode ging het meer gelijk op, met kansen over en weer. Maar het was Hermens die de voorsprong verdubbelde met een fraaie solo. Op eigen helft onderschepte hij de puck om vervolgens een solo in te zetten en te scoren door de puck behendig door de benen van de uitstekend keepende Patrick Glatzel te schuiven: 2-0.

Maar Icefighters gaf zich niet zomaar gewonnen. Als ze de wedstrijd van Trappers tegen Saale Bulls hadden geanalyseerd, wisten de bezoekers dat er in de slotperiode zeker wat te halen viel. Ondanks een comfortabele voorsprong dreigde het opnieuw mis te gaan voor de thuisploeg, die onder de druk van Icefighters en goals Jonas Wolter en Nicolas Sauer leek te bezwijken: 2-2.

Quote Wij knokken ons na de gelijkma­ker meteen terug. Dat geeft de jongens zelfver­trou­wen en is een fantasti­sche manier om te winnen. Doug Mason, hoofdcoach Tilburg Trappers

Trappers gaf dit keer niet op en won dankzij frommelgoal van Danny Stempher, al bleef het spannend tot de allerlaatste seconde. Hoofdcoach Mason toonde zich tevreden met de veerkracht van zijn ploeg. ,,De manier waarop wij afgelopen zondag van Halle verloren, had ook nu kunnen gebeuren. Maar wij knokken ons meteen terug. Dat geeft de jongens zelfvertrouwen en is een fantastische manier om te winnen.”

Strijd om plek 2

Een mooi extraatje voor Trappers: de concurrentie om de tweede plek ging onderuit. Saale Bulls Halle verloor met 4-3 bij Black Dragons Erfurt, Hannover Scorpions versloeg stadsgenoot Hannover Indians met 2-6. Halle en Indians staan zondag tegenover elkaar. ,,Dat is een mooi begin van het weekend”, stelde Vogelaar, die met een grote glimlach als de wiedeweerga naar huis ging om van zijn vrouw en zoontje genieten.

Statistieken Scoreverloop: 13. Hermens 1-0, 36. Hermens 2-0, 46. Wolter 2-1, 54. Sauer 2-2, 56. Stempher 3-2

Assists Trappers: Virtanen, Van Oorschot, Van der Schuit, Timmer, Richards, De Hondt

Periodestanden: 1-0; 1-0; 1-2

Schotenverhouding: 40-28

Strafminuten: 10-16

Toeschouwers: 2688

Stand aan kop in Oberliga Nord 1. Hannover Scorpions 46-130 punten

2. Tilburg Trappers 46-100

3. Saale Bulls Halle 47-97

4. Hannover Indians 46-96

5. Crocodiles Hamburg 46-88