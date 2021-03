‘Keuze voor Delmée als bondscoach onderstreept betekenis van MEP: tien internationals met 1180 caps’

ColumnDe ‘Kampioen van het Zuiden’ werd MEP genoemd. Veertig tot vijftig jaar geleden is het alweer dat Boxtel in het nationale hockey hoger genoteerd stond dan de clubs in Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Smalend, maar ook met schrik in de benen, spraken de topclubs uit de Randstad over ‘dat boerenclubje’ als ze ‘de provincie’ in moesten.