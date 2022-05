Kevin Bruijsten en Brett Bulmer keren niet terug bij Tilburg Trappers

Bruijsten - die vijf jaar voor Trappers uitkwam - was afgelopen seizoen in 32 wedstrijden goed voor negen goals en vier assists. Hij kreeg geen nieuw contract aangeboden van Trappers. ,,Dat heeft met meerdere zaken te maken”, aldus algemeen directeur Ruud van Baast. ,,We overwegen sterk om komend seizoen met twee imports te gaan spelen. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor het spelersbudget. Bovendien willen we ook talentvolle jeugdspelers de kans geven om door te stromen.”

Twee imports

Die twee imports worden - als ze komen - twee nieuwe namen. Afgelopen seizoen deed Trappers het met één import: Brett Bulmer. Hij scoorde in vijftig wedstrijden 41 keer en was goed voor 57 assists. Van Baast: ,,Brett wil zich meer gaan richten op zijn gezin en zijn maatschappelijke carrière. In onderling overleggen kwamen we tot de conclusie dat we niet samen verder gaan.”

Tilburg Trappers eindigde afgelopen seizoen als derde in de Oberliga Nord, het derde niveau in Duitsland. Vervolgens werd de ploeg van David Livingston in de kwartfinale van de play-offs uitgeschakeld door Memmingen Indians.

Doug Mason

Livingston keert terug naar Noorwegen, waar zijn gezin woont. Hij wordt opgevolgd door Doug Mason, die ook bondscoach is van het Nederlands ijshockeyteam.

Volledig scherm Brett Bulmer verwikkeld in een knokpartij met een speler van Diez Limburg. © Pix4Profs / Joris Knapen