Kickbokser Özcan uit Tilburg wint in Eindhoven bij afscheid van Enfusion

Het Enfusion-kickboksgala in Eindhoven was voor Tayfun Özcan de ideale plek om afscheid te nemen: ,,Lekker dicht bij huis en dus ook leuk voor de fans. Bovendien maakte ik hier zeven jaar geleden mijn debuut in de A-klasse.”

Aanbieding

De overstap van Özcan naar een grotere en betere organisatie hing al een tijdje in de lucht. ,,Ik had een aanbieding van zowel Glory als ONE Championship. Het is de laatste geworden. In mijn gewichtsklasse tref ik bij hen simpelweg de beste tegenstanders en ONE is momenteel ook de grootste organisatie ter wereld.”