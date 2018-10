Kickbokskoning Rico blijft grenzen verleggen

Na het feestje in de kleedkamer, de dopingcontrole, de medische check en verplichtingen richting de pers duikt Rico Verhoeven (29) met zijn team het Amsterdamse nachtleven in. De onbetwiste wereldkampioen uit Halsteren gunt zichzelf wel een verzetje na al die opofferingen van de laatste weken. En misschien, zegt hij, rijdt hij ook nog even langs een McDonalds. Na alle kip, broccoli en al die andere eiwitrijke voedingsstoffen is het tijd om te zondigen. En in Rico’s geval niet zo’n beetje zondigen ook. ,,Ik eet dan ook wel zes, zeven broodjes”, zegt hij. ,,Twee Big Macs, een paar McChickens, een cheeseburger, een gewone hamburger, wat kipnuggets. In mijn eentje ben ik zo vijftig euro kwijt.”