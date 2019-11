Kies jouw Tilburgse sporthelden van 2019!

Wie krijgt de titel Tilburgs sportman van 2019? En wie die van sportvrouw? In totaal zijn er 26 genomineerden in acht categorieën. Wie hebben het volgens jou het meest verdiend?

Bij de mannen wordt gezocht naar een opvolger van bokser Tayfun Özcan, Tilburgs sportman van het jaar in 2018. Wordt het dit keer een bowler (Bart van Beers), een atleet (Robin van Riel) of een breakdancer (Menno van Gorp)? Bij de vrouwen dingen drie gegadigden naar de ‘nalatenschap’ van hoogspringster Tanita Hofmans: hockeyster Ireen van den Assem, atlete Nikki Vermelis en last but not least: Tanita Hofmans zélf.