Kind van Oranje-Rood voelt zich thuis bij Were Di: ‘Net wat minder professioneel en serieus: dat ligt me eigenlijk wel’

Hockeyster Maud van der Velden stond zondag met Were Di tegenover Oranje-Rood, de club waar ze opgroeide en kind aan huis was. Nog steeds bewaart ze warme gevoelens aan de Eindhovense club, maar uit het ‘warme bad’ van Were Di is ze niet meer eenvoudig weg te slaan.

Maud van der Velden? Familie van? Inderdaad, de hockeyster (23) is een telg uit de Van der Velden-familie, die toch al zoveel hockeyers heeft voortgebracht. Neem alleen al haar eigen broer en zussen. Oudste zus Daphne speelde dertien jaar in het eerste van Oranje-Rood, is tegenwoordig teammanager en staat te boek als clubicoon. Een andere zus, Babette, droeg zeven jaar lang hetzelfde shirt en is nu bovendien bij Oranje-Rood actief als clubmanager. Dan is er nog broer Bob, die jarenlang bij Push en Breda heeft gespeeld.

Quote Dat ik dan ook nog tegenover Juul sta maakt het extra speciaal Maud van der Velden (23), hockeyster Were Di

In totaal telt de familie Van der Velden 23 neefjes en nichtjes, waarvan er slecht drie (!) niet hockeyen of hebben gehockeyd. Het gros is niet meer op hoog niveau actief, op Maud en nog één iemand anders na. Dat is nichtje Juul van der Velden, speelster bij Oranje-Rood. Maud: ,,Het is heel bijzonder om tegen Oranje-Rood te spelen. Ik heb daar alle eerstelijns-jeugdteams doorlopen en ken er ontzettend veel mensen. En dat ik dan ook nog tegenover Juul sta maakt het extra speciaal.”

Tekst loopt verder onder de foto

Volledig scherm Maud van der Velden aan de bal namens Were Di tegen Oranje-Rood © Pix4Profs / Jules van Iperen

De clash tussen de nichtjes Van der Velden werd beslecht in het voordeel van Juul. Door doelpunten van Floor Hoogers en Guusje Moes won koploper in de promotieklasse Oranje-Rood in Tilburg met 0-2.

Recente hoogtijdagen

Toen Maud van der Velden een aantal jaren geleden de stap vanuit de jeugd naar de senioren wilde maken, beleefden de vrouwen van Oranje-Rood hun meest recente hoogtijdagen in de top van de hoofdklasse. ,,Ik heb een paar keer meegetraind, maar het lukte uiteindelijk niet om de aansluiting te vinden’’, vertelt Van der Velden. Om toch zo hoog mogelijk te kunnen hockeyen toog ze naar Were Di. ,,Een fijne en gezellige club. Het is allemaal net wat minder professioneel en serieus dan bij Oranje-Rood en dat ligt me eigenlijk wel’’, concludeert ze.

Quote Ik heb het bij Were Di ontzettend naar m’n zin, waarom zou ik dan teruggaan naar Oran­je-Rood?

Van der Velden had aanvankelijk de intentie om bij Were Di ervaring op te doen en op termijn terug te keren bij Oranje-Rood. Inmiddels draagt ze al voor het vijfde seizoen het shirt van de Tilburgers, is ze benoemd tot captain en de nood om terug te keren bij haar oude club lijkt er niet te zijn. ,,Ik heb het hier ontzettend naar m’n zin, waarom zou ik dan teruggaan?’’, vraagt ze zich hardop af. ,,M’n droom om per se in de hoofdklasse te willen spelen heb ik laten varen. De deur richting Oranje-Rood gooi ik nooit helemaal dicht, maar op dit moment is die stap niet actueel.’’

Were Di staat negende in de competitie en volgens Van der Velden heeft de ploeg ambitie. ,,Dit jaar is handhaving het belangrijkste. We zijn een jonge ploeg en nog niet altijd even constant, maar juist dan is het zaak dat het Were Di-hart spreekt en we de tegenstander fysiek afbluffen. Het doel voor de komende jaren is om een keer de play-offs voor promotie te behalen. Het lijkt me heel gaaf om die wedstrijden met Were Di te spelen.’’

Stand promotieklasse: 1. Oranje-Rood 17-35, 2. Groningen 17-31, 3. Push 17-31, 4. HIC 17-29, 5. Huizen 17-26, 6. Victoria 17-25, 7. MOP 17-23, 8. Laren 17-22, 9. Were Di 17-20, 10. Leonidas 17-17, 11. Almere 17-15, 12. HBS 17-9.