Klein Tokio in Ammerzoden: Twan van Gendt bouwde zijn eigen replica van de Olympische BMX-baan

Het past wel bij Twan van Gendt, moet ook Diederik Huisman van Red Bull toegeven. ,,Hij is binnen onze groep van topsporters een opvallend ondernemend iemand", zegt hij over het stuk olympische BMX-baan dat de wereldkampioen in Ammerzoden voor zichzelf heeft weten te versieren. ,,Mooi toch? Voor mij is het de kracht van de mensen in deze streek om dit voor elkaar te krijgen", glundert de 28-jarige Van Gendt als hij op deze druilerige dinsdag zijn eerste runs maakt op een piste die hij zelf in een week tijd mee heeft helpen aanleggen.