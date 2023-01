Klinkende zege Tilburg Trappers in Erfurt: ‘Ik wilde dat we ze kapot zouden spelen dat is ons gelukt’

Tilburg Trappers heeft nederlaag aan zichzelf te danken

TILBURG - Met klappers en aanmoedigingskreten steunden de fans in de laatste periode de ijshockeyers van Tilburg Trappers. In de hoop dat de gelijkmaker nog zou vallen, maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk verloor Tilburg Trappers in de Oberliga Nord met 2-5 van Hannover Indians.

21 januari