Klus in Herne blijkt niet zo lastig als verwacht voor Tilburg Trappers

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben zondagavond de belangrijke uitwedstrijd bij Herner EV opvallend gemakkelijk gewonnen: 1-7. Na een verloren punt bij Hammer Eisbären en een reguliere nederlaag bij Hannover Scorpions kon Trappers zich zo vroeg in het seizoen niet nog meer averij permitteren in de Oberliga Nord.

Na een gelijkopgaande openingsfase in Herne waren het de Tilburgers die de score openden in de negende minuut. Na een fraaie aanval was het een speler van de thuisploeg die de puck in zijn eigen doeltje gleed. De treffer werd gegeven aan Trappers-forward Danny Stempher: 0-1.

Goalie Ian Meierdres verrichtte een paar knappe reddingen, maar kon de 1-1 van Patrick Asselin in de 14e minuut niet voorkomen. Toch ging Trappers met een voorsprong de eerste pauze in, door een poeier van Kevin Bruijsten in de 17e minuut. Dat gebeurde tijdens de eerste powerplay van Trappers deze wedstrijd. Bijzonder, want de ploeg van Bo Subr had dit seizoen nog geen enkele keer gescoord tijdens zo’n overtalsituatie.

Binnen twee minuten in de tweede periode vergrootte captain Mickey Bastings de kloof tot twee treffers: 1-3. En vervolgens was het opnieuw Kevin Bruijsten die met een afstandsschot in powerplay doel trof: 1-4.

Frustratie

De frustratie sloeg toe bij Herne; na een harde charge ging Trappers-forward Bartek Bison gestrekt. Hij moest door twee verzorgers in van het ijs worden begeleid. In het vechtpartijtje dat volgde, kreeg van elk van beide teams een speler een game misconduct: einde wedstrijd en een duel schorsing. Bij Trappers geldt dat voor Jordy Verkiel, die zich niet onbetuigd liet met zijn vuisten.

In de slotfaee van de tweede periode kwam Trappers onder druk te staan door twee opeenvolgende straffen. In vier minuten powerplay van de gastheren bleven de bezoekers knap overeind, onder meer vanwege een reeks goede reddingen van Meierdres. Een paar tellen nadat de tweede straf erop zat (en een paar tellen voor het einde van de periode), prikte Reno de Hondt de 1-5 binnen.

Toen verdediger Alexei Loginov al snel in de derde periode de zesde Tilburgse treffer maakte, was de vraag alleen nog hoe hoog de overwinning zou uitvallen. Er kwam nog een treffer bij van Tijn Jacobs (1-7). En Herner wist zelfs in een fase dat er twee spelers van Trappers op de strafbank zaten niet meer te scoren. Deze avond waren de Tilburgers duidelijk een flinke maat te groot.