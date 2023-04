Knaldebuut Tilburger Luuk Maas op de marathon: 2.13.35: ‘Het kan zeker nog veel harder’

Luuk Maas heeft zondag in Hamburg zijn eerste marathon gelopen in een snelle tijd van 2.13.35. ,,Dat is ook precies wat ik wilde lopen”, jubelde de 23-jarige atleet in de Duitse havenstad. Om eraan toe te voegen dat hij onderweg niet al te veel met de tijd bezig wilde zijn. ,,Het was vandaag vooral zien hoe ik de afstand zou verteren. We hadden daarom geen al te strak tijdschema afgesproken, maar je moet toch ergens op weg gaan.”

Eén conclusie was daarom al snel getrokken op het rode tapijt van de finishstraat. ,,Dat het zeker nog veel harder kan. Vandaag was het de bedoeling om mijn eerste marathon met een goed gevoel uit te lopen. Ga je te hard weg en vervolgens op een hoop gaat, ga je misschien naar huis met het idee dat dit het niet is voor mij.”

‘Dit’ zit volgens Maas al jaren in zijn hoofd. ,,Ik denk dat ik uiteindelijk een marathonloper ben”, zegt de loper van het Doubble-team van vriend en trainingsmaat van Björn Koreman. Al jarenlang valt de Tilburger op met zijn snelle tijden op de 5000 en 10.000 meter. ,,Je moet echter oud genoeg zijn om de marathon aan te kunnen”, is zijn stellige overtuiging.

Eerder liep hij al wel een reeks halve marathons. ,,Puur om ervaring op te doen op hoe het werk op de langere afstand. Er is me wel verteld dat de marathon totaal iets anders is dan de rest. Na vandaag snap ik wat ze bedoelen.”

Terugkijkend op zijn debuut in Hamburg, stelt Maas vast dat hij het parkoers er niet één was voor supersnelle tijden. ,,Maar daar stond tegenover dat het weer goed was, en dat ik weg kon gaan met een groep die precies de tijd voor ogen had die ik ook wilde lopen: 2.13 à 2.14.”

Na 35 kilometer kreeg Maas het gevoel dat dit tijd er ook in zat. ,,De echte euforie kwam echter pas in de finishstraat. Ik heb zelf nog even aangezet. Ik weet niet of het er ook zo uitzag, maar zo voelde het wel”, lachte hij.

Carnaval

Afgelopen september liep Maas al een toptijd in de Tilburg Ten Miles. De marathon in Hamburg is volgens hem een voortzetting van de stijgende lijn die hij vanaf daar heeft ingezet. ,,De specifieke voorbereiding op de marathon ben ik begonnen na carnaval”, grijnst Maas. De week erna was ik flink ziek, maar daarna heb ik het weer goed op kunnen pakken.”

Met een tijd van 2.13.35 tilt Maas zich definitief boven de grote middenmoot van de atletiek uit. ,,Dat gevoel heb ik ook. Ik ben in ieder geval op de goede weg.”

Volledig scherm Luuk Maas liep in september al een toptijd in de Tilbur Ten Miles. © Pix4Profs / Jules van Iperen