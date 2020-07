KNLTB haalt tenniscoach Peter Lucassen uit Vught terug uit de Verenigde Staten

Column Vervolging voor racisme; het blijft ingewik­keld

18 juli Vrijwel iedere dag nog worden we op tv, radio en andere media herinnerd aan het racisme op 17 november in Den Bosch. Alsof het nadien nergens meer voorkwam in een voetbalstadion. Verzwegen blijft wat er gebeurde in Utrecht, in Den Haag, in Helmond, in Sittard, in Velsen. Racisme weggestopt in de doofpot.