Koen van der Wijst wil vanuit de smederij naar de Spelen van 2024

Tweeling De Brouwer uit Goirle mist weer nipt finale synchroon­zwem­men

16 juli Het zit de synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer niet mee op de WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju. De tweeling uit Goirle greep dinsdag net naast een finaleplaats in de vrije uitvoering bij de duetten. De 20-jarige zusjes eindigden in de voorronde als dertiende en die klassering behaalden ze ook al eerder deze WK in de technische uitvoering. De beste twaalf plaatsten zich voor de finale.