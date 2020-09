Kogelstoter Mattijs Mols op zoek naar draai: ‘Ik voel dat ik vorm ben’

Tien medailles Vughtse atletiek­club Prins Hendrik bij NK

30 augustus De Dongense Cathelijn Peeters kroonde zich dit weekeinde bij de NK atletiek in Utrecht tot nationaal kampioene op de 400 meter horden. In de finale kwam de atlete van het Vughtse Prins Hendrik tot 60,32 seconden. In totaal waren er tien medailles voor PH-atleten.